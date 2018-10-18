Между Казанью и китайским Хайкоу открыли авиасообщение

КАЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости. Новый авиамаршрут соединил Татарстан и Китай – авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять рейсы между Казанью и Хайкоу, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"В 2016 году выполнялся туристический рейс по маршруту Казань – Урумчи авиакомпанией Tianjin Airlines ("Тяньцзиньские авиалинии"). В октябре 2018 года авиакомпания "ИрАэро" приступила к выполнению полетов с частотой один рейс в неделю по маршруту Казань – Хайкоу (остров Хайнань)", — сказала Минуллина.

Программа полетов по новому направлению, по её словам, работает до конца ноября 2018 года с перспективой продления.

Минуллина отметила, что международный аэропорт "Казань" регулярно ведёт переговоры с российскими и китайскими авиакомпаниями по открытию авиасообщения с КНР, в том числе в рамках ежегодного участия в мировом авиационном форуме World Routes, а также его региональных форматах (Азия, Европа и СНГ).

По её информации, для стимулирования авиакомпаний в казанском аэропорту разработано положение о применении пониженных аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание, а также предусмотрена возможность совместных маркетинговых программ по продвижению и популяризации новых направлений.

"В 2017 году пассажиропоток международного аэропорта Казань увеличился почти на 40% по сравнению с 2016 годом. Такой темп роста обусловлен нашей экономической активностью. Республика Татарстан уделяет большое внимание развитию и расширению торгово-экономических связей с зарубежными странами", — добавила руководитель агентства.

Как уточнили в международном аэропорту "Казань", чартерный рейс Казань – Хайкоу был открыт 17 октября. В столицу южнокитайской провинции Хайнань можно улететь по средам в 09.40 мск, а вылететь в обратном направлении в 01.30 по местному времени. Длительность перелёта составляет около 9 часов. Полёты будут осуществляться на самолётах Boeing 777-200ER вместимостью 374 места.

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