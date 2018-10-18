Москва готова к реализации проектов с Сеулом и Пхеньяном, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Россия готова реализовывать планы по железной дороге с Сеулом и Пхеньяном, совместная работа в экономике полезна для политики, заявил президент России Владимир Путин.
Он добавил, что совместная работа в экономике объединяет и создает условия для решения политических вопросов.
В условиях санкций США против КНДР, Южная Корея пытается реанимировать старый проект "Раджин-Хасан" по доставке по железной дороге из России грузов в город Наджин (в северокорейском произношении Раджин), откуда морем их предполагается отправлять в порты Южной Кореи. Параллельно идет обсуждение возможности пуска поездов через территорию КНДР в Южную Корею.