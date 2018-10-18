Путин раскритиковал США за политику в отношении доллара

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что США режут сук, на котором сидят, подвергая сомнению доллар как универсальное платежное средство и единственную резервную валюту.

"Я говорил недавно, что наши американские друзья режут сук, на котором сидят. Потому что они подвергают сомнению надежность доллара как универсального инструмента в международных расчетах. Это, повторю еще раз, на мой взгляд, типичная ошибка империи. Почему? Потому что империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки, она может пойти на какие-то издержки, потому что ее мощь такова, что это ничего не значит", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

"Но количество этих издержек и ошибочек нарастает и наступает момент, когда с этим уже не справиться ни в сфере безопасности, ни в сфере экономики. Судя по всему наши американские друзья себя так и ведут, они подрывают доверие к доллару как к универсальному платежному инструменту, как к единственной мировой резервной валюте. И, конечно, все начали задумываться (о переходе на расчеты в национальных валютах — ред.)", — продолжил президент РФ.

Он отметил, что страны Евросоюза хотят торговать с Ираном. "Кто-то в любом случае уйдет (из-за санкций США в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном — ред.). Тот, кто не завязан на американский рынок, с удовольствием продолжит там работать. Нам нужно обеспечить расчеты, поэтому изобретается что-то помимо SWIFT. Поэтому переходят все больше и больше на расчеты в национальных валютах", — указал Путин.