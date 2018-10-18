Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики, но не для подрыва этой валюты, а для собственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы точно в этом направлении (дедолларизации экономики — ред.) будем двигаться, не потому что мы хотим доллар подорвать, а потому что мы хотим обеспечить свою безопасность, потому что нам постоянно санкции какие-то… не дают нам возможность работать в долларах", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.