Товарооборот Татарстана и Китая в первом полугодии превысил $307 млн

КАЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости. Товарооборот Татарстана и Китая в первом полугодии 2018 года превысил 307 миллионов долларов при товарообороте за весь 2017 год 565,5 миллиона долларов, сообщила РИА Новости руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Товарооборот в первом полугодии 2018 года уже составил 307,2 миллиона долларов в сфере нефтепродуктов, изделий из каучука, резины и пластмассы… Принимая во внимание ежегодный рост внешнеторгового оборота между республикой Татарстан и КНР, отмечу, что перспективы достаточно хорошие", — сказала Минуллина.

В 2017 году товарооборот Татарстана и Китая составил 565,5 миллиона долларов и вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Минуллиной, сотрудничество между Татарстаном и Китаем в последнее время развивается активными темпами и вносит свой вклад в укрепление российско-китайских отношений. "Мы всегда не только открыты к сотрудничеству, но и создаем благоприятный инвестиционный климат. К тому же, Казань – географический центр европейской части России, это обеспечивает транспортную доступность. Здесь нет проблем с ресурсами. В республике много молодежи, много высших учебных заведений, это обеспечивает постоянный приток высококвалифицированной рабочей силы", — отметила она.

В частности, по информации руководителя агентства, в первом полугодии 2018 года прямые инвестиции вложила в Татарстан китайская компания в сфере производства пластмассовых изделий. Кроме того, корпорация Haier рассчитывает вложить в локализацию производства около 1 миллиарда долларов, построив собственный индустриальный парк в Татарстане. Это крупный проект, предполагающий строительство 12 заводов, НИИ и социальной инфраструктуры, включая жилье для специалистов. Представители еще трех китайских компаний, по словам Минуллиной, планируют совместный проект по оцинковке стали с инвестициями в 60 миллионов долларов. Она также подчеркнула, что республика работает не только с крупными игроками, но и представителями малого бизнеса на взаимовыгодных условиях: с 2016 года в Казани зарегистрирована китайская компания по производству оборудования специального назначения, сумма инвестиций составляет на сегодняшний день всего 4,9 тысячи долларов.

В последующем, по словам Минуллиной, Татарстан рассчитывает на привлечение новых китайских проектов в республику и на дальнейший рост внешнеторгового оборота. При этом она отметила, что спектр сотрудничества широкий: нефтехимия, строительство, туризм, сельское хозяйство и многое другое. Главное – высокотехнологичное и наукоемкое производство, конкурентоспособность производимой продукции, добавила она.

Другие новости региона читайте здесь >>