СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. России и Китаю еще есть чему учиться у США в плане экономики, но мир меняется, китайская экономика по объему уже больше американской, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"По объему китайская экономика уже стала больше американской экономики. На душу населения, конечно, еще сильно уступает, имея в виду и большое количество населения в Китае. Конечно, американская экономика — она высокотехнологичная и быстро внедряет современные инновационные решения. И России, и Китаю еще есть над чем работать, есть, чему учиться у наших американских коллег", — считает Путин.

"Но все равно, мир меняется, мировая экономика меняется. Темпы роста, которые демонстрирует китайская экономика, они высокие. Они скорректировались, конечно, мы все это видим, но они остаются высокими. Это неизбежно приведет к тому, что ситуация между странами в сфере экономики, она все равно будет меняться", — добавил он президент РФ.