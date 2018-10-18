Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Узбекистаном вырос почти вдвое

ОРЕНБУРГ, 18 окт — РИА Новости. По итогам первого полугодия этого года внешнеторговый оборот Оренбуржья с Узбекистаном вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, рост объемов взаимной торговли произошел за счет экспорта продукции топливно-энергетического комплекса в Узбекистан и импорта в Оренбуржье фруктов и трикотажного полотна.

"Экспорт увеличился чуть больше, чем в два раза и составил 152 миллиона долларов, импорт возрос до 29,3% и достиг 39,3 миллиона долларов. В Узбекистан поставлялись нефть и нефтепродукты, черные металлы, асбест, подсолнечное масло, мука и зерновые.

В Оренбуржье импортировались продукция полимеров этилена, а также фрукты и овощи, хлопчатобумажная пряжа, трикотажное полотно", — отметил собеседник агентства.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, выступая на первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана в Ташкенте, напомнил, что Оренбуржье принимает активное участие в процессах евразийской интеграции и поддерживает экономические и гуманитарные связи с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

"Объем взаимной торговли с Узбекистаном ежегодно превышает 200 миллионов долларов. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества и партнерских связей с регионами Узбекистана", — сказал Берг.

Глава региона в рамках форума обсудил с партнерами из Узбекистана возможность поставок плодоовощной продукции в Оренбуржье, проекты по созданию совместных производств в сфере глубокой переработки зерна, арбузов и тыквы, развитие тепличных хозяйств, строительство молочно-товарных ферм. Берг отметил, что регион планирует поставлять в Узбекистан продукцию сельского хозяйства, в частности зерно, крупы, муку, масло, сухое молоко, мясо курицы и яйца. Кроме того, Оренбуржье намерено расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере семеноводства и мясного скотоводства на базе Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий в Оренбурге.

В пресс-службе добавили, что на территории Оренбургской области зарегистрированы 22 предприятия с участием инвестиций из Узбекистана.

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