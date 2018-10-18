Около семи тысяч человек примут участие в бизнес-форуме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 18 окт — РИА Новости. Около 7 тысяч человек зарегистрировались в этом году для участия в бизнес-форуме "Дело за малым" в Краснодаре, обсуждаемые здесь проблемы позднее находят реальное решение, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона открыл на форуме пленарную дискуссию о влиянии цифровых технологий на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса. По словам губернатора, мероприятие набирает активность и обороты. Впервые бизнес-форум "Дело за малым" прошел в Краснодаре в 2016 году. Тогда в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек. В этом году зарегистрировалось около 7 тысяч человек.

"Такая площадка для общения, обмена мнениями, решения жизненных проблем, возникающих перед малым и средним бизнесом, крайне важна. Не может не радовать, что проблемы, которые обсуждаются на форуме "Дело за малым", впоследствии находят реальное решение и отражение в краевых и федеральных нормативных актах", – цитируется пресс-служба администрации края слова губернатора.

Кондратьев добавил, что это прикладное значение форума, которое необходимо для развития экономики региона и всей страны.

Форум "Дело за малым" проходит в Краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе "Экспоград Юг" с 18 по 19 октября.

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