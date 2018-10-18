В Архангельске стартовал форум "Арктические проекты - сегодня и завтра"

АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт — РИА Новости. Более 300 представителей ведущих российских и зарубежных компаний собрались на VI Международный форум "Арктические проекты — сегодня и завтра", стартовавший в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области, они, в частности, обсудят комплексные транспортные проекты в Поморье, объединяющие железную дорогу, автотрассы и морской транспорт в единую систему мультимодальных транспортно-логистических центров. "Архангельский транспортный узел адаптируется к новым условиям рынка внутрироссийских и международных морских перевозок в Арктике. В условиях конкуренции в регионе сформировались новые значимые игроки на этом рынке: пять предприятий-стивидоров с собственными грузовыми районами, более десяти судоходных компаний, несколько десятков компаний-смежников", — привели в пресс-службе слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова на форуме.

Среди масштабных проектов на будущее глава региона назвал разработку Павловского месторождения на Новой Земле, строительство глубоководного района морского порта Архангельск и железнодорожной магистрали "Белкомур", создание современного государственного производственно-логистического комплекса, центров координации перевозок в Арктике и научно-туристических многоцелевых автономных комплексов в высоких широтах.

Важным региональным арктическим проектом на форуме назвали и развитие рыбного хозяйства. Согласно статистике, доля Архангельской области составляет 24% к общему вылову в Северном рыбохозяйственном бассейне. Сейчас предприятия региона ведут строительство 5 новых рыбопромысловых судов. Одним из важных итогов минувшего года стало успешное проведение кампании по закреплению на 15 лет рыбных квот для предприятий, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь >>