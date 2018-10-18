Сбербанк призвал сократить количество архивируемых документов

Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами. Архивное фото

Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами. Архивное фото

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Сбербанк ежедневно сдает в архив 32 тонны документов, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис, выступая на форуме Finopolis.

"Мы сегодня каждый день сдаем в архив Сбербанка 32 тонны документов. Это те документы, которые в бумажном виде мы собираем и не можем не собирать в силу существующих законодательных и регуляторных норм", — сказал он.

"Если мы сумеем найти какие-то способы уйти от этого…. Я понимаю, что для целлюлозно-бумажной промышленности это замечательно, но мне кажется, они могут что-то другое прекрасное делать, или лес просто сохранить", — добавил он.

По его словам, какие-то вещи, которые могут помочь бизнесу быть более эффективным и создавать более эффективные сервисы для клиентов, это тоже одна из задач государства.