Сбербанк призвал сократить количество архивируемых документов

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Сбербанк ежедневно сдает в архив 32 тонны документов, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис, выступая на форуме Finopolis.
"Если мы сумеем найти какие-то способы уйти от этого…. Я понимаю, что для целлюлозно-бумажной промышленности это замечательно, но мне кажется, они могут что-то другое прекрасное делать, или лес просто сохранить", — добавил он.
По его словам, какие-то вещи, которые могут помочь бизнесу быть более эффективным и создавать более эффективные сервисы для клиентов, это тоже одна из задач государства.