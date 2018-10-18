Число участников и тем форума малого бизнеса ШОС увеличились, заявили в ТПП

УФА, 18 окт — РИА Новости. Количество участников и обсуждаемых тем форума малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС за три года работы увеличились в разы, заявил на форуме вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

"Если три года назад число участников форума не превышало 250 человек, то сегодня зарегистрировали 1337. Если на первом форуме у нас было всего 25 спикеров и обсуждались 15 тем, при этом темы были земные: знакомства, презентации, то сегодня у нас выступают более 100 спикеров", — сообщил Падалко.

По его словам, на первом форуме участвовали всего восемь иностранных делегаций, а теперь в Уфу приехали 24 делегации. "Форум востребован, это хорошая площадка для нашего общения. За три года мы отвоевали право свободного безвизового движения из страны в страну, существенно продвинулись в диалоге с финансовыми учреждениями: стали доступны кредиты для бизнеса. Мы научились свободно общаться", — отметил вице-президент ТПП.

По его словам, если в 2015-2016 годах на форумах подписывались до 30 соглашений, то сегодня число контрактов может превысить 200 единиц.

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе 18-19 октября.