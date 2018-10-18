Медведев назвал санкции США непродуктивными

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции, вводимые США в отношении разных стран — это "непродуктивная история".

"Очевидно, что закручивание гаек в санкционном противостоянии ни к чему хорошему опять же не ведёт. Американцы постоянно говорят, что собираются наращивать санкционное давление", — сказал Медведев в интервью телеканалу Euronews.

Он напомнил, что в отношении СССР в XX веке санкции вводились 10 раз, но позиция советского государства тогда не менялась.

"Я неоднократно об этом говорил. Это хоть как-то поменяло линию поведения Советского Союза? Санкции объявлялись в отношении Китайской Народной Республики. Это хоть как-то поменяло линию, которую проводит политическое руководство Китая? И так далее. Санкции – абсолютно непродуктивная история", — заявил российский премьер.