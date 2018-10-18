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Президент Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии юбилейного XV заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Форум открылся 15 октября, эксперты обсуждают политические и социально-экономические перспективы России, общественное и культурное развитие страны, ее место в формирующемся мире.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.