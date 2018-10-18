Изменение тарифного коридора ОСАГО обсуждается с рынком, заявила Набиуллина

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Изменение тарифного коридора по ОСАГО обсуждается с рынком, однако о сроках таких изменений говорить пока рано, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis.

"Мы находимся в процессе обсуждения этой темы с рынком и разъяснения этой позиции", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, когда будет изменен тарифный коридор по ОСАГО.

"Это часть большой программы по постепенному изменению тарифной политики в рамках ОСАГО. Когда точно мы завершим эти обсуждения, наверное, сейчас тяжело говорить, потому что наш принцип здесь подойти очень аккуратно, — эта тема социально чувствительна, и разъяснить позицию, сделать ее более справедливой. Я пока не могу назвать точных сроков", — добавила она.