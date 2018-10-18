Набиуллина оценила ситуацию с конкуренцией в финансовом секторе

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что в российском финансовом секторе не все хорошо с конкуренцией, в том числе из-за оздоровления банковской системы.

"Я не очень согласна с мнением Германа Оскаровича (Грефа – ред.), который сказал, что у нас все хорошо с конкуренцией в банковском секторе. У нас все-таки есть исторические проблемы, и ЦБ часто слышит справедливо обоснованную критику, что в результате оздоровления банковского сектора у нас увеличилась доля государственных банков, у нас большая доля крупных банков", — сказала Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий.

"И мы очень надеемся, что финансовые технологии вскроют эту проблему, разовьют конкуренцию", — добавила она.

При этом Набиуллина признала, что именно крупные игроки на банковском рынке являются технологическими лидерами и двигают рынок вперед. "Но мы бы очень хотели совместными действиями с регулятором, не мешая технологическому лидерству, создать равные условия конкуренции… Чтобы достичь самых отдаленных уголков, и проникновение финансовых услуг было таким, о каком мы говорим", — сказала она.