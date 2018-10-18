Египетский туристический сектор готов принимать россиян, считает эксперт

КАИР, 18 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетский туристический сектор готов принимать туристов из России в случае, если будет возобновлено авиасообщение из РФ с курортами Красного моря, заявил египетский эксперт в области туризма Хусам аш-Шаир.

"Ожидание скорого возобновления российского туристического потока в Шарм-эш-Шейх и Хургаду вызывает радость у всех, кто занят в туризме… Мы готовы к этому шагу, учитывая, что стабильная ситуация в экономике страны в последние месяцы позволила сектору восстановиться", — цитирует аш-Шаира египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".

Эксперт выразил мнение, что повышение спроса на египетский туристический продукт с возвращением российских туристов "внесет вклад в дальнейшее улучшение качества предоставляемых туристам услуг".

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран "обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх".

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в бюджет Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу туристов в Египте находилась Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После катастрофы самолета с российскими туристами Россия приостановила полеты в Египет, что привело к углублению кризиса в египетской туристической отрасли, "заточенной" под российских туристов. Каир проделал огромную работу по усилению мер безопасности в своих аэропортах и на курортах Красного моря. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой, сообщалось, что затем последуют переговоры по восстановлению чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

По данным Всемирной туристической организации при ООН, Египет стал страной с самой быстро развивающейся туристической отраслью. Согласно докладу, число посетивших Египет туристов в 2017 году (8,6 миллиона человек) подскочило на 55,1% по сравнению с 2016 годом, что вывело Страну пирамид на первое место в мире по темпам развития туризма. В организации пояснили, что число туристов в Египте снизилось с 14,7 миллиона в 2010 году до 5,2 миллиона — в 2016, но затем постепенно росло, благодаря усилиям египетских властей.