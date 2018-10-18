"Экспоцентр" на форуме малого бизнеса подписал соглашение с ТПП Башкирии

УФА, 18 окт — РИА Новости. АО "Экспоцентр" в рамках форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС подписало с торгово-промышленной палатой (ТПП) Башкирии соглашение о сотрудничестве, сообщила компания.

"Соглашение о сотрудничестве между ТПП Башкортостана и АО "Экспоцентр" подписано в области сотрудничества выставочно-ярмарочных идей. То есть, мы в рамках соглашения будем сотрудничать в области выставок в Башкирии, в "Экспоцентре", наша цель — объединить усилия в развитии выставочно-ярмарочных действий как в регионе, так и стране", — пояснил РИА Новости руководитель АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе 18-19 октября. По данным ТПП, количество участников и обсуждаемых тем форума малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС за три года работы увеличились более чем в пять раз, количество подписанных соглашений может вырасти в шесть раз.