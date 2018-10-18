ЦБ не ожидает резкого скачка цен на бензин в начале 2019 года

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. ЦБ не ожидает скачка цен на бензин в начале следующего года, будет учитывать этот фактор при принятии решения по ключевой ставке на следующей неделе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках форума Finopolis.

"Мы не ожидаем большого скачка цен (на бензин — ред.), будем смотреть за этим рынком и, естественно, принимать во внимание его динамику при принятии решения по ставке, наряду с другими факторами", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, не ожидает ли ЦБ резкого роста цен на бензин в начале следующего года и учтёт ли этот фактор в решении по ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ пройдет 26 октября, на сентябрьском заседании регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5%.

Она напомнила, что ЦБ учитывает ряд факторов, которые могут привести к повышению инфляционного давления. Безусловно, фактор цен на бензин вместе с тарифами на ЖКХ и ценами на продовольствие влияют на инфляционные ожидания населения, указала Набиуллина.

По данным Росстата, цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом. Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в рознице с середины апреля бензин в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Счетная палата на этой неделе в заключении на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы напомнила, что с 1 января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну. По мнению ведомства, увеличение акциза в полтора раза может привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в налоговом маневре в нефтяной отрасли.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Александр Новак в ответ заявили, что рост цен на бензин в 2019 году будет в пределах инфляции. Сдержать увеличение цены поможет предусмотренная в налоговом маневре демпфирующая составляющая обратного акциза на нефть, направляемую на переработку.