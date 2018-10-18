МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ в настоящее время разрабатывают бизнес-план по созданию региональной авиакомпании, планируют завершить работу до конца года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источники написала, что правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, которая может стать одним из крупнейших игроков на этом рынке. Авиакомпания будет создана не ранее 2019 года, а ее пассажиропоток планируется на уровне 6-10 миллионов человек в год.

"Да, это правда, сейчас идет работа над планом. Ожидается, что он точно будет готов до конца года", — подтвердил собеседник агентства планы Сбербанка и ВТБ создать региональную авиакомпанию.

Вице-премьер Максим Акимов ранее в четверг сообщил РИА Новости, что Сбербанк и ВТБ не представляли в правительство заявку и бизнес-план по созданию региональной авиакомпании.