Дебошир на рейсе "Аэрофлота" из Сочи в Москву представился полковником ФСБ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи-Москва, сообщила авиакомпания.

"Пассажир класса бизнес, находясь на борту с заметными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: угрожал кабинному экипажу, представляясь полковником ФСБ, кричал, всячески создавал дискомфорт для других пассажиров рейса", — говорится в сообщении. Инцидент произошел 16 октября.

На устные и письменные предупреждения дебошир не реагировал, официальное письменное предупреждение, вынесенное командиром воздушного судна, разорвал и бросил в лицо бортпроводнику.

В связи с создавшейся угрозой безопасности полета, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Краснодара, где авиадебошир был передан сотрудникам полиции, добавили в компании.

"На рейсах "Аэрофлота" будут жестко пресекаться любые попытки оскорбления и физического воздействия на экипаж и пассажиров. За подобные действия дебоширы должны отвечать по всей строгости закона, вплоть до уголовной ответственности и внесения в "черный список". Авиакомпания также потребует полного возмещения своих убытков, в том числе ущерба, который мог быть причинен другим пассажирам", — заявил заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.