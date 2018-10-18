Авиаперевозки на Дальний Восток и в Крым будут субсидировать круглогодично

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград будет осуществляться круглый год, изменения вступят в силу в текущем году, сообщила Росавиация.

В настоящее время полеты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря.

"По инициативе Росавиации в постановление Правительства Российской Федерации № 215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы — с 1 января по 31 декабря. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года и вступят в силу с даты подписания соответствующего постановления. Это позволит уже в этом году расширить временной интервал выполнения перевозок до конца декабря", — говорится в сообщении.

Как ожидает ведомство, в продажу до 31 декабря поступят не менее 40 тысяч билетов. Предложенные Росавиацией изменения также открывают возможность воспользоваться правом на приобретение билетов по специальным тарифам гражданам, имеющим статус члена многодетной семьи (при предоставлении документов для подтверждения).

Полеты по спецтарифам в текущем году в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: "Аэрофлот", Red Wings, "Уральские авиалинии", "Алроса", S7, "Ижавиа", "Азимут", "Якутия", "НордСтар", "Нордавиа", "ЮТэйр", "Северный ветер". Всего с 1 марта по 1 октября 2018 года авиакомпании перевезли по спецтарифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симферополь — 83 тысячи пассажиров и в Калининград 43 тысячи пассажиров (суммарно по всем направлениям — 472 тысячи человек).

По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, также граждане в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, граждане РФ — инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.

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