Минниханов рассказал о потенциале расширения сотрудничества с Финляндией

КАЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости. Татарстан и Финляндия обладают значительным потенциалом расширения сотрудничества в модернизации промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам прошедшего в Казани делового форума Finnish Business in Kazan.

"За прошедшие годы сделано многое, но возможностей для взаимовыгодного сотрудничества гораздо больше. Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в области модернизации промышленности, инфокоммуникационных технологий, энергетики, машиностроения и станкостроения, строительства, деревообработки, сельского хозяйства, образования и других сферах. Необходимо искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь, в области инноваций", — цитирует выступление Минниханова на форуме его пресс-служба.

Президент Татарстана подчеркнул, что Финляндия – один из ведущих зарубежных партнеров республики. По его словам, по итогам прошлого года объём взаимной торговли вырос на 50%, а для динамичного развития всестороннего взаимодействия между Татарстаном и Финляндией есть все условия.

Финский бизнес, по информации Минниханова, успешно работает в Татарстане, помогая реализовывать важные социально-экономические проекты. Например, компания YIT строит в республике жилые дома и объекты высокого качества с применением самых современных технологий, компания Huhtamaki открыла в ОЭЗ "Алабуга" предприятие по производству одноразовой посуды и упаковки из бумаги. В столице Татарстана работает финский визовый центр, между Казанью и Хельсинки в весенне-летний период осуществляются прямые авиарейсы, регулярно проводятся татарстано-финские бизнес-форумы. Татарстан становится всё более привлекательным для граждан Финляндии в качестве одного из ведущих направлений для туризма. Также республика поддерживает тесные связи и активное сотрудничество с татарской общиной Финляндии.

Глава республики выразил уверенность, что нынешний деловой форум также позитивно скажется на экономических показателях. На Finnish Business in Kazan представлено порядка 50 финских компаний, специализирующихся в области строительства, АПК, образования, информационных технологий, производства промышленного оборудования и технологий, ЖКХ и других отраслях. Возглавляет бизнес-делегацию посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

"Мы заинтересованы в том, чтобы финские компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали нашу республику. В Татарстане имеются все возможности для локализации бизнеса. Четыре города республики получили статус ТОСЭР, действуют две особые экономические зоны ("Алабуга" и "Иннополис"), технопарки и промышленные площадки, индустриальные парки на территории всех муниципалитетов республики. На мой взгляд, сейчас наиболее удачное время для прихода к нам финского бизнеса… Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказывать всяческое содействие", — резюмировал президент Татарстана.

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