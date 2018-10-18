Парламент Сахалина попросил "Аэрофлот" оставить рейсы из Москвы на остров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Сахалинские депутаты обратились к генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Виталию Савельеву с просьбой сохранить полеты авиакомпании из Москвы на остров, сообщила в четверг пресс-служба областной думы.

"Депутаты Сахалинской областной Думы обращаются к вам с просьбой сохранить выполнение полетов авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" на направлении Москва – Южно-Сахалинск после 28 октября 2018 года в прежних объемах и соотношении, как и на направлении Москва – Петропавловск-Камчатский", — говорится в документе.

Ранее спикер островного парламента Андрей Хапочкин говорил, что депутаты готовят обращения в Минтранс, Госдуму и руководству "Аэрофлота" по поводу планируемой передачи рейсов национального перевозчика в регионы Дальнего Востока его дочерней компании "Россия". На заседании областной думы по этому вопросу уже заслушивали руководителя дальневосточного филиала "Аэрофлота" Ирину Лапицкую, но ее доводы не убедили народных избранников.

В обращении депутаты мотивируют необходимость продолжения работы "Аэрофлота" в регионе. Среди причин – островное положение, в силу которого более 95% пассажирских перевозок могут осуществляться только воздушным транспортом. При этом спрос на перелеты между Южно-Сахалинском и Москвой продолжает расти. Летом оба перевозчика ("Аэрофлот" и "Россия") выполняли до 13 рейсов в неделю.

"Согласно заявленным и утвержденным слотам в зимний период, который начнется с 29 октября текущего года и продлится до 30 марта 2019 года, планируется ежедневно осуществлять полеты только рейсами авиакомпании "Россия" (воздушные суда Boeing 777-300ER, максимальная комплектация – 457 кресел) с провозной емкостью до 3199 пассажиров в неделю. Провозная мощность уменьшается на 9% (на 361 пассажира в неделю). Искусственное сокращение пассажиропотока и провозной емкости авиаперевозок ставит под угрозу транспортную доступность Сахалинской области и проведение на Сахалине зимой 2019 года Международных спортивных игр "Дети Азии", — сообщается в обращении.

Помимо этого, отмечают депутаты, "Аэрофлот" является единственным перевозчиком с лицензией на перевозку радиоактивных веществ. Прекращение его полетов в регион оставит медучреждения области без оборудования и расходных материалов, необходимых для диагностики пациентов открытыми источниками излучения.

"Ожидающиеся изменения вызывают справедливую обеспокоенность населения Сахалинской области уровнем комфорта и качеством предоставляемых услуг авиакомпанией "Россия". Перелет с Сахалина до Москвы занимает более восьми часов, эти показатели являются ключевыми при выборе авиакомпании населением", — говорится в заключении обращения.