Парламент Сахалина попросил "Аэрофлот" оставить рейсы из Москвы на остров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Сахалинские депутаты обратились к генеральному директору ПАО "Аэрофлот" Виталию Савельеву с просьбой сохранить полеты авиакомпании из Москвы на остров, сообщила в четверг пресс-служба областной думы.
Ранее спикер островного парламента Андрей Хапочкин говорил, что депутаты готовят обращения в Минтранс, Госдуму и руководству "Аэрофлота" по поводу планируемой передачи рейсов национального перевозчика в регионы Дальнего Востока его дочерней компании "Россия". На заседании областной думы по этому вопросу уже заслушивали руководителя дальневосточного филиала "Аэрофлота" Ирину Лапицкую, но ее доводы не убедили народных избранников.
В обращении депутаты мотивируют необходимость продолжения работы "Аэрофлота" в регионе. Среди причин – островное положение, в силу которого более 95% пассажирских перевозок могут осуществляться только воздушным транспортом. При этом спрос на перелеты между Южно-Сахалинском и Москвой продолжает расти. Летом оба перевозчика ("Аэрофлот" и "Россия") выполняли до 13 рейсов в неделю.
Помимо этого, отмечают депутаты, "Аэрофлот" является единственным перевозчиком с лицензией на перевозку радиоактивных веществ. Прекращение его полетов в регион оставит медучреждения области без оборудования и расходных материалов, необходимых для диагностики пациентов открытыми источниками излучения.
"Ожидающиеся изменения вызывают справедливую обеспокоенность населения Сахалинской области уровнем комфорта и качеством предоставляемых услуг авиакомпанией "Россия". Перелет с Сахалина до Москвы занимает более восьми часов, эти показатели являются ключевыми при выборе авиакомпании населением", — говорится в заключении обращения.