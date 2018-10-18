СМИ: Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, которая может стать одним из крупнейших игроков на этом рынке. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Авиакомпания появится уже после 2019 года. Ожидается, что пассажиропоток составит шесть-десять миллионов человек в год. Сейчас больше десяти миллионов перевозят только группа "Аэрофлот" (50,1 миллиона) и S7 Group (14,3 миллиона). Пассажиропоток крупнейшей региональной авиакомпании – "Ямала" – составил 1,8 миллиона человек.
Консультант проекта — Bain & Company. "Ведомости" пишут, что Сбербанк и ВТБ в сентябре в один день заключили с этой компанией контракты на консалтинговые услуги на одинаковые суммы – по 55,47 миллиона рублей каждый. Работу Bain должна закончить к 2019 году.
Представители Сбербанка, ВТБ и Bain, а также Минтранса и вице-премьера Максима Акимова отказались от комментариев.
Региональные перевозки (между российскими городами, минуя Москву) стали одной из тем майского указа Владимира Путина. Он поручил к 2024 году довести их долю во внутренних перелетах до 50%. В 2017 году она составляла всего 23%, рассказывал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.