СМИ: Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, которая может стать одним из крупнейших игроков на этом рынке. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Поручение дано еще в начале года. Сейчас создается бизнес-план, определяется облик будущей авиакомпании и варианты по составу акционеров, говорят собеседники издания.

Авиакомпания появится уже после 2019 года. Ожидается, что пассажиропоток составит шесть-десять миллионов человек в год. Сейчас больше десяти миллионов перевозят только группа "Аэрофлот" (50,1 миллиона) и S7 Group (14,3 миллиона). Пассажиропоток крупнейшей региональной авиакомпании – "Ямала" – составил 1,8 миллиона человек.

Консультант проекта — Bain & Company. "Ведомости" пишут, что Сбербанк и ВТБ в сентябре в один день заключили с этой компанией контракты на консалтинговые услуги на одинаковые суммы – по 55,47 миллиона рублей каждый. Работу Bain должна закончить к 2019 году.

Таким образом, определится флот судов, состав аэропортовой сети, какие именно будут аэропорты (грунтовые для малой авиации или в крупных городах для магистральных судов).

Представители Сбербанка, ВТБ и Bain, а также Минтранса и вице-премьера Максима Акимова отказались от комментариев.

Региональные перевозки (между российскими городами, минуя Москву) стали одной из тем майского указа Владимира Путина. Он поручил к 2024 году довести их долю во внутренних перелетах до 50%. В 2017 году она составляла всего 23%, рассказывал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.