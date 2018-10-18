На реконструкцию набережной Благовещенска выделили 654 миллиона рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт — РИА Новости. Минвостокразвития выделило 654 миллиона рублей на достройку двух участков набережной реки Амур в Благовещенске, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов после совещания с главой миинстерства Александром Козловым.

"В рамках рабочего совещания с министром по развитию Дальнего Востока обсудили тему достройки набережной в Благовещенске. Из бюджета Минвостка было выделено 654 миллиона рублей субсидии. Состоялся конкурс, есть подрядная организация. В конце 2019 года этот объект будет сдан", — отметил Орлов.

Козлов отметил, что перед строителями "стоит большой вызов", но до этого подрядчик ООО "Сервер" хорошо себя зарекомендовал.

"Это даже не берегоукрепление, это фасад страны (Благовещенск по реке Амур граничит с городом Хэйхэ КНР). Конечно, если мы оставим незавершенным, это будет неправильно. Срок сдачи — следующий год, ноябрь. Со строителями общались, понимание есть. Здесь и благоустройство, и фасад страны, и в том числе решаются частично вопросы города с выходом ливневой канализации. Хотелось бы, чтобы все получилось и не было здесь скандалов и проблем", — сказал Козлов журналистам.

Губернатор Приамурья добавил, что параллельно идет корректировка остальных частей проекта берегоукрепления — участка по берегам рек Амур и Зея.

"Совокупная стоимость — примерно 2,5 миллиарда рублей, она будет уточнена после того, как будет получено заключение госэкспертризы. Мы также обсуждали с министром возможность включения достройки этих объектов в единую субсидию по линии Минвостока. Также обсуждали тематику благоустройства центральной части города — это площадь Ленина, и в едином проекте она должна быть сделана с намывной территорией, которая непосредственно к ней прилегает",- добавил Орлов.