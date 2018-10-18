США вновь воздержались от обвинения Китая в валютных манипуляциях

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа, свидетельствует очередной доклад на эту тему, обнародованный в среду министерством финансов страны.
Конкретно по Китаю администрация намерена внимательно изучить недавнее снижение курса юаня. Падение курса национальной валюты выгодно экспортерам, которые получают прибыль в иностранной валюте, а инвестируют производство в местной валюте.
Тем не менее, Трамп ввел заградительные пошлины на товары из КНР на сумму в 250 миллиардов долларов в год, Пекин ответил пошлинами на американские товары на сумму в 110 миллиардов долларов в год. Торговый дефицит США с КНР приближается к 400 миллиардам долларов в год — это почти половина общего торгового дефицита Соединенных Штатов.