США вновь воздержались от обвинения Китая в валютных манипуляциях

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа, свидетельствует очередной доклад на эту тему, обнародованный в среду министерством финансов страны.

При этом Китай, а также Германия, Индия, Швейцария, Южная Корея и Япония остались в списке стран, за чьей валютной политикой США будут наблюдать особенно внимательно.

Конкретно по Китаю администрация намерена внимательно изучить недавнее снижение курса юаня. Падение курса национальной валюты выгодно экспортерам, которые получают прибыль в иностранной валюте, а инвестируют производство в местной валюте.

Президент США Дональд Трамп не раз обещал привлечь Китай к ответственности за предполагаемое занижение курса юаня. Однако до настоящего времени этого не произошло.

Тем не менее, Трамп ввел заградительные пошлины на товары из КНР на сумму в 250 миллиардов долларов в год, Пекин ответил пошлинами на американские товары на сумму в 110 миллиардов долларов в год. Торговый дефицит США с КНР приближается к 400 миллиардам долларов в год — это почти половина общего торгового дефицита Соединенных Штатов.