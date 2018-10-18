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Экономика

"Продавай Америку!" Доллар больше не считается защитным активом

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© AP Photo / Natacha PisarenkoУчастница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, АргентинаУчастница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Экономист Ульф Линдал, директор специализирующейся на исследованиях валютных рынков компании A. G. Bisset Associates, уверен, что доллар находится на пороге обвала. По его оценке, в ближайшие пять лет американская валюта обесценится к евро на 40%. Почему инвесторы уже не считают доллар защитным активом и что будет с курсом рубля — в материале РИА Новости.

Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Китайцы обхитрили Трампа. Почему США проигрывают торговую войну

Обманчивый рост

Заявление Линдала прозвучало достаточно неожиданно на фоне восстановления американских активов после обвала на прошлой неделе. Благодаря позитивной отчетности инвестбанков фондовые индексы США практически вернулись к уровням начала месяца.

Доллар отыгрывает позиции по отношению к евро, японской йене и валютам развивающихся рынков. Даже российский рубль в среду приостановил недельный цикл укрепления и снизился относительно "американца" почти на 30 копеек.

Между тем эксперты указывают на некоторые особенности этого восстановления, внушающие скорее тревогу, чем оптимизм. Дело в том, что отскок котировок происходит на фоне низкой активности инвесторов на рынках акций, фьючерсов, валюты и американских гособлигаций.

По данным Bloomberg, объем торгов фьючерсами сейчас вдвое меньше среднего значения за первую декаду октября. Торги опционами едва достигают 70% обычного уровня.

На рынках акций активность чуть выше, но тоже не сравнима с сентябрьскими показателями. Это говорит о том, что значительная часть трейдеров не верит в рост рынка и просто не участвует в торгах.

"Страх перед потерями одержал верх над жадностью, — констатирует Bloomberg. — Слишком многие ожидают падения. И очевидно, что никто не верит в устойчивость роста".

США — источник рисков

О настроениях инвесторов свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bank of America (BofA) 5-11 октября среди 174 управляющих инвестфондами с суммарными активами в 518 миллиардов долларов. Они сообщили, что за два месяца снизили долю американских акций в своих портфелях в среднем на 17% из-за увеличившейся волатильности рынков США.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 11 октября 2018
© REUTERS / Brendan McDermid
Трамп довоевался. Торговые войны привели к обвалу на американских биржах

По мнению большинства инвесторов, сегодня инвестициям в американские активы сопутствуют определенные риски. Прежде всего — торговая  война (на нее указали 35% респондентов).

Введенные Трампом пошлины на импорт стали и алюминия уже обернулись ростом издержек для множества американских компаний.

Еще дороже американскому бизнесу обошлись санкции против "Русала" — в результате резко повысились цены на глинозем, это сырье для выплавки алюминия к середине сентября подорожало на 60% по сравнению с прошлым годом.

В итоге чистая прибыль Alcoa за первое полугодие снизилась на четверть. Другой крупный американский производитель первичного алюминия Century Aluminum предупредил, что ждет сокращения прибыли в третьем квартале примерно на 40 миллионов долларов.

Торговая война США с Китаем обернулась катастрофой для американских фермеров. В ответ на введенные Трампом пошлины Пекин прекратил закупки американской сельхозпродукции. В результате с конца мая рыночные цены на сою упали на 18% (до минимального уровня за десять лет), на кукурузу — на 12%.

Пшеница в Америке подешевела на пять процентов, свинина — на 29%. Трамп угрожает Китаю новыми санкциями, Китай — адекватным ответом, так что американские компании готовятся подсчитывать дополнительные издержки.

Вторым по значимости риском управляющие инестфондами (31% респондентов) считают политику Федрезерва США (ФРС).

"Повышая стоимость долларовых кредитов, ФРС одновременно увеличивает скорость изъятия трех с половиной триллионов долларов, залитых в мировые рынки после кризиса 2008 года, — отмечает главный экономист банка ING Джеймс Найтли. — С октября объем операций по сокращению баланса вырос до 50 миллиардов долларов в месяц: ФРС будет гасить казначейские облигации на 30 миллиардов долларов, а ипотечные — на 20 миллиардов".

Как следствие, во-первых, резко снизится объем свободных денег для инвестирования, во-вторых, вырастет доходность по гособлигациям, поэтому средства с рынка акций начнут перетекать в госбумаги.

Кроме того, стоимость заимствований для компаний увеличится, так что все больше средств будет уходить на обслуживание долгов, и все меньше — на развитие. В итоге активность продавцов на американских биржах усилится, а покупателей — ослабеет, что приведет к быстрому снижению котировок.

"Ужесточение денежных условий в виде крепкого доллара и растущей стоимости кредитов превратится в тормоз для экономики и фондовых рынков", — уверен Найтли.

Китайский фактор

В тройку основных рисков американские инвесторы также включают возможность экономического спада в Китае. Его причиной может стать сочетание двух факторов — торговой войны и огромного внутреннего долга КНР, который оценивается в семь триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Последний ультиматум Трампа. Россия заменит США в китайской торговле

Как отметил в интервью телеканалу CNBC глава крупнейшей в мире управляющей компании BlackRock Лоуренс Финк, если с этими долгами "что-то пойдет не так" или если Китаю из-за торговой войны придется искать средства для масштабного фискального стимулирования, у Пекина не будет другого выбора, кроме массированной распродажи американского госдолга.

По состоянию на конец июля у Китая гособлигаций США было почти на 1,2 триллиона долларов. Выбросив эти бумаги на рынок, Пекин обречет американскую экономику на невиданный в истории финансовый кризис.

К счастью, вероятность подобного развития событий пока невелика, на этот риск указывают только 16% участников опроса BofA.

В сложившихся рыночных условиях инвесторы предпочитают две основные стратегии: приобретение акций FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) — 32% опрошенных и игра на понижение казначейских облигаций США — 19%.

После того как закончится сезон квартальной отчетности и рынки начнут ориентироваться на фундаментальные факторы, самой эффективной инвестиционной стратегией станет игра на понижение американских акций и покупка активов развивающихся рынков.

Доллар не спасет

У обвала, охватившего биржи по всему миру на прошлой неделе, есть еще одна важная особенность — вместе со снижением котировок акций и облигаций доллар тоже начал падать, хотя обычно происходит наоборот. Причем американская валюта слабела не только к евро и японской йене, но и к валютам развивающихся стран.

Работа Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ)
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Великая стагнация. Как начался и закончился кризис 2008 года

Это означает, что инвесторы уже не рассматривают доллар в качестве защитного актива. Что вполне логично, ведь главные риски для рынков сегодня исходят из США — и торговые войны, и политика Федрезерва, и возможный коллапс на рынке американского госдолга.

Поэтому в случае нового кризиса инвесторы, вероятно, будут искать спасения в традиционных антикризисных активах (швейцарский франк, золото), а также активах стран с минимальным госдолгом, номинированным в долларах, и небольшим объемом американских госбумаг на балансе центрального банка.

Пожалуй, лучше всего этим требованиям соответствует Россия: объем внешнего долга минимальный, Центробанк стабильно снижает количество гособлигаций США на балансе и активно наращивает долю золота в резервах.

Так что в случае нового глобального кризиса у России и рублевых активов есть реальные шансы действительно стать "тихой гаванью".

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