Доллар подешевеет, но это не критично, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Прогноз, что в ближайшие шесть лет доллар может обвалиться к евро на 40%, слишком пессимистичный и преждевременный, американская валюта может подешеветь, но менее значительно, до 1,25 – максимум 1,3 доллара за евро, речь идет о резервной валюте, к которой нельзя применять обычную кальку, заявил РИА Новости независимый международный консультант Любомир Митов.

Во вторник агентство Блумберг опубликовало прогноз исполнительного директора компании A.G. Bisset Associates, специализирующейся на валютных исследованиях, Ульфа Линдала, согласно которому, курс доллара обвалится по отношению к евро на 40% к 2024 году. По мнению аналитика, грядущее падение доллара отразится на стоимости сырья. Как отметил Ульф Линдал, с начала 1970-ых годов курс американской валюты меняется циклично, и сейчас должно начаться его снижение. За последний год доллар упал на 9%.

"На мой взгляд, по меньшей мере, странно пытаться предсказать обменный курс на шесть лет вперед. И этот, 2018 год — еще одно тому подтверждение. … Есть признаки того, что доллар переоценен, если опираться на традиционные фундаментальные показатели такие, как текущий счет платежного баланса, бюджетный дефицит. Но доллар — резервная валюта, и это не позволяет использовать к нему традиционные подходы", — отмечает эксперт.

По его словам, "по логике, в то время как в США поднимает ставки ФРС и увеличивается их разрыв с другими развитыми экономиками в этом вопросе, доллар должен ослабевать. Особенно на фоне бюджетного дефицита, который требует дополнительных заимствований из-за рубежа".

Но влияние этого фактора будет зависеть от ситуации на глобальном рынке. "Кризисные тенденции на мировом рынке укрепляют доллар как валюту для бегства капиталов (вспомним 2008-2009 годы). Сейчас мы как раз находимся в цикле неопределенности, что укрепляет доллар больше, чем мы ожидали", — отмечает Митов.

"Я ожидаю, что курс ослабеет, но не до 1,5 доллара за евро. Скорее всего, это будет 1,25-1,28 (максимально 1,3 доллара за евро). Это укладывается в большинство консервативных прогнозов, но опять-таки ситуация будет зависеть от ситуации на мировой арене", — подытожил он.