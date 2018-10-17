Глава Ленинградской области открыл заседание бизнес-форума в Ростоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл пленарное заседание российско-немецкого бизнес-форума в Ростоке.

"Мы рассчитываем, что у нас продолжится очень хорошая динамика экономических отношений. Прежде всего, нас связывает успешный опыт совместных проектов в сфере транзита, логистики и энергетики. Сегодня мы будем говорить о завершении первого этапа, начала строительства Северного потока-2. Кроме того, обсудим создание новых возможностей для развития порта Росток. Исходя из того, что в Ленинградской области появятся новые портовые мощности в Приморске, планируем создать своеобразный "угольный поток", который свяжет поставку угля через порт Росток в Германию и Европу. Также идут переговоры о создании новых возможностей доставки азиатских контейнерных грузов через Северный морской путь, чтобы затем через порт Росток доставлять их в остальные портовые терминалы Европы. Уверен, именно за такими крупными транснациональными проектами будущее", — сказал Дрозденко.

По словам главы региона, также планируется обсудить совместные проекты в сфере цифровых технологий, сельского хозяйства и экологии.

В работе форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании" принимает участие представительная делегация региона.

В программе форума наряду с пленарным заседанием запланированы круглые столы, панельные дискуссии и семинары. Участие в них принимают порядка 850 делегатов из России и Германии.

В 2017 году Ленинградская область и Мекленбург — Передняя Померания отметили 15-летний юбилей дружественных связей. Они были установлены в январе 2002 года, когда в Грайфсвальде была подписана совместная декларация о региональном сотрудничестве. Партнерство сторон базируется на экономических проектах в регионе Балтийского моря, а совместные бизнес-форумы служат площадкой для развития деловых контактов. Проводятся регулярные визиты официальных делегаций, школьные и молодежные обмены, выставки о культуре и истории России и ФРГ, поддерживаются совместные спортивные проекты.

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