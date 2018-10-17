Маск заплатит 40 миллионов долларов в рамках соглашения с регулятором

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В рамках досудебного урегулирования между компанией Tesla и биржевым регулятором США (Комиссией по ценным бумагам и биржам, SEC) по делу о подозрении в мошенничестве, заключающемся в попытках манипулирования рынком, ее глава Илон Маск из собственных средств выплатит 40 миллионов штрафа, следует из сообщения компании в среду.

"Tesla и Илон Маск каждый выплатят по 20 миллионов долларов штрафа… Маск уведомил компанию в том, что он купит акции Tesla на сумму в 20 миллионов долларов в ближайшую торговую сессию по рыночной цене", — сообщила компания. Таким образом, предприниматель расплатится по всем обязательствам с помощью собственных средств.

В заявлении также подтверждается, что согласно достигнутым в рамках досудебного урегулирования доверенностям Маск останется руководителем компании Tesla, однако он должен отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года и будет заменен независимым председателем. Tesla также должна назначить двух новых независимых директоров и избрать отдельный орган в составе совета директоров, который будет контролировать публичные заявления своих руководителей. Члены этого комитета должны будут быть утверждены регулятором.

Накануне суд в Нью-Йорке утвердил достигнутую ранее договоренность между Маском и SEC по делу о мошенничестве, возникшему из-за его заявлений о намерении сделать компанию непубличной.

Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку. Затем он заявил, что уже обеспечил финансирование своего замысла, однако после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений.

Предприниматель отмечал тогда, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в непубличную.