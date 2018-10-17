СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть подписано в 2019 году, заявил РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-египетской межправкомиссии в мае говорил, что первый раунд переговоров по зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС планируется провести осенью 2018 года.

"У нас сейчас должны с ними начаться переговоры по зоне свободной торговли, до конца года. Эта история очень важная. Надо стараться в следующем году завершить эту работу", — сказал Орешкин.

Отвечая на вопрос о том, может ли зона свободной торговли заработать в 2020 году, министр отметил, что не стоит забегать вперед. "Надо ставить задачу, чтобы в следующем году переговоры дошли до логического завершения, мы вышли на подписание соглашения", — добавил министр.

Он добавил, что Египет — это своеобразные ворота в Африку, кроме того, сам по себе рынок представляет интерес. "Страна сейчас будет динамично развиваться. Там реализуется проект по строительству российской индустриальной зоны. Вторая история тоже очень важная — это зона свободной торговли, в том числе, чтобы те материалы, которые нужны будут для функционирования этой индустриальной зоны, они поступали по сниженным тарифам", — сказал Орешкин.

В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС ранее выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия. Кроме того, ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли.