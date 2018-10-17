В Италии заявили о миллиардных потерях из-за продуктового эмбарго России

РИМ, 17 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений в ответ на санкции Запада превысили миллиард евро, сообщает в среду ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Этот "блок", напомнили в организации, затронул "большой список сельскохозяйственных товаров с запретом на ввоз фруктов и овощей, сыров, мяса и колбас, а также рыбы из ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии".

К обнулению поставок этих продуктов Made in Italy и прямым потерям, связанным с отсутствием экспорта, добавляется косвенный ущерб из-за рыночных потерь и падения имиджа. Они "вызваны распространением на российском рынке продуктов, которые имитируют, но не имеют ничего общего с Made in Italy", говорится в анализе Coldiretti, который она подготовила к визиту в РФ вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

"Это неподъемная цена для Италии и Евросоюза, и важно, чтобы возобновился путь диалога, потому что в очередной раз агропродовольственный сектор стал обменным товаром на международных переговорах без какого-либо учета того, насколько тяжелый вред это оказывает в экономическом, профессиональном и экологическом плане", — говорится в сообщении.

Сальвини является одним из ярых сторонников отмены санкций в отношении России. В понедельник, выступая на собрании предпринимателей в Монце, он назвал санкции социальным, культурным и экономическим абсурдом.

Об ущербе санкций для итальянских компаний накануне заявил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который сказал, что они "направлены сами на себя".