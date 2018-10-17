Президент Египта оценил совместные с Россией проекты

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Проект строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте даст качественный скачок в отношениях Египта и России, а проект российской промзоны создаст прорыв в объеме и качестве российских прямых инвестиций, считает президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Считаю, что этот проект, без всякого сомнения, даст качественный скачок в отношениях между нашими странами", — заявил ас-Сиси на брифинге по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что касается проекта создания российской промышленной зоны в восточном районе Порт-Саида, то он "призван вывести сотрудничество между нашими странами из этапа простого товарообмена на этап совместного производства".

"Уверен, что реализация этого проекта создаст настоящий прорыв в объеме и качестве российских прямых инвестиций в Египте", — добавил египетский лидер.

Россия и Египет 2 февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.

Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в нынешнем году вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции.

Тема проекта "Эль-Дабаа" входит в повестку встреч высшего политического руководства РФ и Египта. Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года в Каире в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Тогда были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли. АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.