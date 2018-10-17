РВК и ФПСП займутся развитием социального предпринимательства

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и Фонд по поддержке социальных проектов (ФПСП) займутся развитием социального предпринимательства, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках форума "Открытые инновации", говорится в сообщении РВК.

Документ подписали гендиректор РВК Александр Повалко и директор ФПСП Евгения Шохина.

"Совместная деятельность РВК и ФПСП будет направлена на повышение доступности финансирования реализации социальных проектов, увеличение их количества и эффективности, стимулирование культуры социального предпринимательства, инфраструктурной среды и масштабирование лучших практик", — говорится в релизе.

В рамках соглашения РВК будет предоставлять ФПСП информацию о социальных проектах, профинансированных фондами с участием капитала РВК. ФПСП будет приглашать управляющие компании фондов РВК на презентации проектов в рамках собственного акселератора, а также рассматривать возможности инвестиций в профильные портфельные компании фондов РВК.

"Одним из самых перспективных направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением, является совместная поддержка социальных проектов с помощью использования механизмов их акселерации или инвестиционных инструментов", — приводятся в сообщении слова директора ФПСП Евгении Шохиной. ФПСП учреждён решением набсовета Агентства стратегических инициатив в августе 2017 года с целью развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в РФ.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".