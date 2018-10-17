МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) и Российский экспортный центр (РЭЦ) к концу 2018 года хотят представить четыре отчета о самых перспективных направлениях экспорта российских технологий, рассказал РИА Новости руководитель проектного офиса ФИПСа Олег Ена.

"В этом году мы постараемся выпустить… четыре отчета по самым перспективным направлениям экспорта российских технологий", — сообщил он агентству в кулуарах московского международного форума "Открытые инновации".

"РЭЦ очень обеспокоен, есть ли у российских компаний компетенции конкурировать на равных с зарубежными. Они нашли четыре ярко выраженных направления, где у нас развиты технологии и в которых у нас есть компании, которые способны вывести их на мировые рынки. Это, как ни странно, парфюмерия, косметика и все что с этим связано, это химические источники энергии, химические средства защиты растений и органические удобрения. И мы совместно с РЭЦ ведем параллельно эти четыре исследования, и в конце года они будут готовы", — пояснил Ена.

По его словам, эти отчеты будут сперва представлены в России, а затем на рынках Аргентины, Сингапура и других странах. "Это для того, чтобы все понимали, что есть потенциал у наших компаний выйти на международные рынки и представить их", — заключил эксперт.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".