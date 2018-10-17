"Аэрофлот" планирует возобновить продажу субсидируемых билетов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует в ближайшее время возобновить продажи билетов по субсидируемым тарифам, в частности в города Дальнего Востока, следует из сообщения перевозчика.

"Аэрофлот" с 16 октября прекратил продажу билетов по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий. Представитель Минтранса РФ сообщал, что совместно с "Аэрофлотом" прорабатывает вопрос об оперативном выделении допсубсидий на перевозки на Дальний Восток. Предполагается выделить на финансирование субсидируемых тарифов до конца 2018 года со стороны Минтранса дополнительно 300 миллионов рублей.

"Аэрофлот" совместно с Минтрансом РФ прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Крым и Калининград. Ожидается, что до конца 2018 года со стороны Минтранса будет дополнительно выделено 300 миллионов рублей. Продажи планируется открыть в ближайшее время", — говорится в сообщении "Аэрофлота" в среду.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в пункты Дальнего Востока, Крыма и Калининград в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей группы, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида.

Период окончания перевозок в соответствии с действующей редакцией постановления правительства РФ определён датой 1 декабря.