В Минэнерго изучают вопрос перехода на нацвалюты в расчетах за нефть и газ

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Переход на расчеты в национальных валютах – хорошая идея для нефтегазовых компаний, но она нуждается в проработке, чтобы не стать дополнительной нагрузкой на бизнес, сообщил РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Возможность компаний рассчитываться в рублях есть и сейчас. Просто иногда это неэффективно, потому что есть курсовые разницы, разного рода сборы в адрес банков за конвертацию и прочие вещи. Вот это все то, что подлежит уточнению и понятно, что это не должно быть дополнительной нагрузкой на бизнес, в этом суть. Не банки должны на этом заработать, а это должно облегчить нам возможность взаимодействовать в нашей национальной валюте", — сказал Текслер, отметив, что в целом считает направление правильным.

По его словам, вопрос перехода на расчеты в национальных валютах сейчас прорабатывается, его изучение находится на продвинутом этапе.

"У нас в целом мировой рынок нефти организован таким образом, что расчеты преимущественно осуществляются в долларах. Как я понимаю, речь идет о том, что там, где это возможно, переходить на расчеты в рублях, к примеру со странами, которые входят в ЕАЭС, и с другими странами, с которыми крупный товарооборот в рублях, чтобы была необходимая ликвидность для этого", — добавил Текслер.

Он также напомнил, что в порту Приморск был организован специальный режим для формирования собственного бенчмарка Urals. На первом этапе при торгах экспортным фьючерсом на Urals предусмотрена возможность вести расчеты в долларах, однако в случае успешности этих торгов одной из задач будет переход на расчеты в рублях. "Но тут нужно не спугнуть инвесторов, потому что мы должны заинтересовать их, и поверить в собственный бенчмарк", — заключил Текслер.

Согласно поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, до 18 октября ФАС, Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго совместно с ЦБ должны представить в правительство согласованные предложения по совершенствованию биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. В том числе они должны предусмотреть меры по увеличению объема биржевых операций с расчетами в рублях по нефти на экспорт и на внутренний рынок для переработки, по развитию инструментов биржевой торговли нефтью за рубли на площадках РФ, меры по повышению доверия инвесторов и контрагентов к нефтяным рублевым бенчмаркам.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".