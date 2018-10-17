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Экономика

В Минэнерго изучают вопрос перехода на нацвалюты в расчетах за нефть и газ

Сюжет:
Форум "Открытые инновации" 2018 (51)
(обновлено: 15:48 17.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗаместитель министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. Архивное фотоЗаместитель министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Переход на расчеты в национальных валютах – хорошая идея для нефтегазовых компаний, но она нуждается в проработке, чтобы не стать дополнительной нагрузкой на бизнес, сообщил РИА Новости первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в кулуарах форума "Открытые инновации".

Символ американского доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Обойдемся без долларов. Отказ от американской валюты набирает обороты

"Возможность компаний рассчитываться в рублях есть и сейчас. Просто иногда это неэффективно, потому что есть курсовые разницы, разного рода сборы в адрес банков за конвертацию и прочие вещи. Вот это все то, что подлежит уточнению и понятно, что это не должно быть дополнительной нагрузкой на бизнес, в этом суть. Не банки должны на этом заработать, а это должно облегчить нам возможность взаимодействовать в нашей национальной валюте", — сказал Текслер, отметив, что в целом считает направление правильным.

По его словам, вопрос перехода на расчеты в национальных валютах сейчас прорабатывается, его изучение находится на продвинутом этапе.

"У нас в целом мировой рынок нефти организован таким образом, что расчеты преимущественно осуществляются в долларах. Как я понимаю, речь идет о том, что там, где это возможно, переходить на расчеты в рублях, к примеру со странами, которые входят в ЕАЭС, и с другими странами, с которыми крупный товарооборот в рублях, чтобы была необходимая ликвидность для этого", — добавил Текслер.

Он также напомнил, что в порту Приморск был организован специальный режим для формирования собственного бенчмарка Urals. На первом этапе при торгах экспортным фьючерсом на Urals предусмотрена возможность вести расчеты в долларах, однако в случае успешности этих торгов одной из задач будет переход на расчеты в рублях. "Но тут нужно не спугнуть инвесторов, потому что мы должны заинтересовать их, и поверить в собственный бенчмарк", — заключил Текслер.

Министр энергетики РФ Александр Новак на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 3 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Новак считает вполне реальной дедолларизацию в нефтегазовой сфере

Согласно поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, до 18 октября ФАС, Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго совместно с ЦБ должны представить в правительство согласованные предложения по совершенствованию биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами. В том числе они должны предусмотреть меры по увеличению объема биржевых операций с расчетами в рублях по нефти на экспорт и на внутренний рынок для переработки, по развитию инструментов биржевой торговли нефтью за рубли на площадках РФ, меры по повышению доверия инвесторов и контрагентов к нефтяным рублевым бенчмаркам.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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levksm
Так запустите практически в дело пробную партию нефти, газа, еще чего-то и по цепочке увидите, какие проблемы могут возникнуть.
Можно вести по этой партии параллельные расчеты как раньше - в долларах, и по-новому - в рублях. И все проблемы проявятся, или наоборот, не проявятся. В физике это называется экспериментом.
Но здесь не физика, а финансы и бухгалтерия. Если с долларов перейти на рубли, по-моему, наоборот, курсовых разниц должно стать на порядок меньше.
15:30
17.10.2018
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