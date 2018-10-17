РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
СК назвал взрыв в керченском колледже терактом
Экономика

В Татарстане ввели новые участки автодороги М-7 за 7,7 миллиарда рублей

0281
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТранспортная развязка на автомобильной дороге М-7 Волга. Архивное фотоТранспортная развязка на автомобильной дороге М-7 Волга. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

КАЗАНЬ, 17 окт — РИА Новости. Сразу три участка федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" общей стоимостью 7,7 миллиарда рублей введены в эксплуатацию в среду, после завершения их реконструкции вся дорога на участке от Казани до Набережных Челнов стала соответствовать первой категории с четырьмя полосами движения, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Это не просто дорога, это жизнь, потому что здесь все оборудовано для того, чтобы водитель, который в пути находится сутками, мог отдохнуть, мог заправить машину, мог безопасно проехать, что очень важно. Эта дорога имеет значение не только для республики, она транзитная – здесь пойдут грузы транзитом через республику", — сказал на церемонии открытия Левитин.

Как отметил президент Татарстана, такая качественная дорога между Казанью и Набережными Челнами была мечтой. По его словам, благодаря поддержке правительства РФ, Росавтодора, министерства транспорта РФ введена в строй дорога, которая позволяет безопасно перемещаться, соединяя две крупнейшие агломерации.

"Мы надеемся на то, что транспортная инфраструктура нашей страны, в том числе и республики, будет одной из лучших. Здесь было очень много аварий, но уже сегодня ситуация намного улучшилась", — сказал Минниханов, отметив, что пропускная способность дороги, имеющей ежедневную нагрузку порядка 18 тысяч автомобилей, возросла до 40 тысяч.

Город Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita
Татарстан и Тунис могут нарастить товарооборот
Автомобильная дорога М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы является автомагистралью федерального значения, связывающей западные районы России через Татарстан с Удмуртией, Башкирией, а также с Уралом, Сибирью, Казахстаном. Ее общая протяженность в границах Татарстана составляет 430,2 километра, а участка от Казани до Набережных Челнов – 220 километров.

Автодорога М-7 "Волга" была построена по нормативам II технической категории и полностью исчерпала себя по пропускной способности и обеспечению безопасности движения. Поэтапная реконструкция наиболее напряженной транспортной магистрали Татарстана ведется с 2008 года. Три введённых в эксплуатацию участка протяженностью 32 километра (с 856-го по 868-й километр, с 868-го по 878-й километр и с 878-го по 888-й километр) полностью завершили реконструкцию автодороги от Казани до Набережных Челнов.

Татарстан. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Татарстан заинтересован в поставках фруктов и морепродуктов из Египта
Проведенные работы повысят пропускную способность федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга", комфорт и безопасность участников дорожного движения. На всех трёх участках возведено новое земляное полотно с одновременным исправлением продольного профиля трассы, дорожная одежда рассчитана на большие нагрузки. На пересечениях и примыканиях автомобильной дороги построено 12 съездов. Встречные потоки разделены металлическими барьерными ограждениями, установлено более 2 тысяч сигнальных столбиков, свыше 500 дорожных знаков, освещение. Стоимость работ на трёх участках составила 7,7 миллиарда рублей, общая стоимость работ на данной дороге с 2008 года – около 38 миллиардов рублей.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена