В Татарстане ввели новые участки автодороги М-7 за 7,7 миллиарда рублей

КАЗАНЬ, 17 окт — РИА Новости. Сразу три участка федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" общей стоимостью 7,7 миллиарда рублей введены в эксплуатацию в среду, после завершения их реконструкции вся дорога на участке от Казани до Набережных Челнов стала соответствовать первой категории с четырьмя полосами движения, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Это не просто дорога, это жизнь, потому что здесь все оборудовано для того, чтобы водитель, который в пути находится сутками, мог отдохнуть, мог заправить машину, мог безопасно проехать, что очень важно. Эта дорога имеет значение не только для республики, она транзитная – здесь пойдут грузы транзитом через республику", — сказал на церемонии открытия Левитин.

Как отметил президент Татарстана, такая качественная дорога между Казанью и Набережными Челнами была мечтой. По его словам, благодаря поддержке правительства РФ, Росавтодора, министерства транспорта РФ введена в строй дорога, которая позволяет безопасно перемещаться, соединяя две крупнейшие агломерации.

"Мы надеемся на то, что транспортная инфраструктура нашей страны, в том числе и республики, будет одной из лучших. Здесь было очень много аварий, но уже сегодня ситуация намного улучшилась", — сказал Минниханов, отметив, что пропускная способность дороги, имеющей ежедневную нагрузку порядка 18 тысяч автомобилей, возросла до 40 тысяч.

Автомобильная дорога М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы является автомагистралью федерального значения, связывающей западные районы России через Татарстан с Удмуртией, Башкирией, а также с Уралом, Сибирью, Казахстаном. Ее общая протяженность в границах Татарстана составляет 430,2 километра, а участка от Казани до Набережных Челнов – 220 километров.

Автодорога М-7 "Волга" была построена по нормативам II технической категории и полностью исчерпала себя по пропускной способности и обеспечению безопасности движения. Поэтапная реконструкция наиболее напряженной транспортной магистрали Татарстана ведется с 2008 года. Три введённых в эксплуатацию участка протяженностью 32 километра (с 856-го по 868-й километр, с 868-го по 878-й километр и с 878-го по 888-й километр) полностью завершили реконструкцию автодороги от Казани до Набережных Челнов.

Проведенные работы повысят пропускную способность федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга", комфорт и безопасность участников дорожного движения. На всех трёх участках возведено новое земляное полотно с одновременным исправлением продольного профиля трассы, дорожная одежда рассчитана на большие нагрузки. На пересечениях и примыканиях автомобильной дороги построено 12 съездов. Встречные потоки разделены металлическими барьерными ограждениями, установлено более 2 тысяч сигнальных столбиков, свыше 500 дорожных знаков, освещение. Стоимость работ на трёх участках составила 7,7 миллиарда рублей, общая стоимость работ на данной дороге с 2008 года – около 38 миллиардов рублей.

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