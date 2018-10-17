Глава Ленинградской области встретился с министром-президентом Мекленбурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел деловую встречу с министром-президентом партнерской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлой Швезиг.

"Многолетние дружественные связи наших регионов способствуют налаживанию политического диалога, развитию экономических отношений, позволяют делиться опытом и обсуждать значимые для нас вопросы в сфере культуры, спорта, транспорта, местного самоуправления и многие другие", — заявил Дрозденко.

Он подчеркнул, что визит ленинградской делегации в федеральную землю ФРГ внесет весомый вклад в дальнейшее развитие связей. "Мы в Мекленбурге не гости, мы приехали вместе работать. Убежден, что эти два дня пройдут очень продуктивно", — добавил глава Ленинградской области.

Швезиг в свою очередь отметила значимость как экономических проектов, так и гуманитарных связей регионов.

Делегация Ленинградской области находится с официальным визитом в Германии с 16 по 18 октября. В частности, запланировано участие представителей региона в бизнес-форуме "Третий день предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании" в Ростоке, встречи с руководством ведущих производственных предприятий города.

В 2017 году Ленинградская область и Мекленбург — Передняя Померания отметили 15-летний юбилей дружественных связей. Они были установлены в январе 2002 года, когда в Грайфсвальде была подписана совместная декларация о региональном сотрудничестве. Партнерство сторон базируется на экономических проектах в регионе Балтийского моря, а совместные бизнес-форумы служат площадкой для развития деловых контактов. Проводятся регулярные визиты официальных делегаций, школьные и молодежные обмены, выставки о культуре и истории России и ФРГ, поддерживаются совместные спортивные проекты.

Партнерские отношения активно развиваются и на муниципальном уровне. Четырнадцатого сентября 2018 года к числу муниципалитетов-побратимов присоединились Выборгский район Ленинградской области и город Грайфсвальд Мекленбурга — Передней Померании, заключив соглашение о сотрудничестве на церемонии российско-германского Года регионально-муниципальных партнерств в Берлине. Стороны, соединенные магистральным газопроводом "Северный поток", будут содействовать школьным и молодежным обменам, совместным проектам в сферах туризма, спорта и культуры, а также развитию экономических связей.

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