На поддержку малого бизнеса в Ленинградской области выделили 114 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. На поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в Ленинградской области выделено 114 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

"На поддержку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в Ленинградской области выделено 114 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства будут распределены в 2019 году. Часть затрат пойдет на обучение предпринимательскому делу начинающих бизнесменов, поддержку экспортно-ориентированных компаний, субсидирование развития малого бизнеса в моногородах", — рассказал Ялов.

По его словам, министерство экономического развития РФ втрое увеличило сумму, выделяемую на поддержку малого бизнеса в Ленинградской области в сравнении с прошлым годом. "Это говорит о высокой оценке на федеральном уровне государственной политики региона по развитию малого сектора экономики", — отметил Ялов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко неоднократно заявлял о важности поддержки малого предпринимательства в регионе.

"Правительство Ленинградской области продолжает делать всё для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, создать в регионе условия наибольшего благоприятствования для его роста и развития. И речь не только о финансовой, имущественной поддержке и налоговых льготах. Для нас очень важно сформировать эффективную, открытую среду для взаимного сотрудничества, убрать бюрократические барьеры", — отмечал глава области.

Ленинградская область ежегодно инвестирует в развитие малого предпринимательства более полумиллиарда рублей. В регионе действует программа прямого субсидирования социально ориентированных компаний, начинающих предпринимателей, микрокредитования, обучения и правового консультирования бизнесменов.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 64 тысячи субъектов малого предпринимательства. Их годовой оборот превышает 600 миллиардов рублей. В секторе занято более 30% жителей области.

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