МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления на уровне 7++ ("развитая практика корпоративного управления"); рейтинг присваивается Российским институтом директоров по результатам ежегодного независимого мониторинга, сообщает пресс-служба банка.

В рамках мониторинга анализируются такие компоненты как права акционеров и деятельность органов управления и контроля компании, раскрытие информации, корпоративная социальная ответственность.

"За прошедший год в системе корпоративного управления банка произошел ряд положительных изменений. Среди таких событий — избрание нового состава Наблюдательного совета. В него впервые вошли 5 директоров, не связанных с основным акционером (включая 3 независимых директора), а также 4 представителя миноритарных акционеров. Также был избран новый состав ревизионной комиссии, в структуре которой сохранилось место за представителем миноритарных акционеров", — говорится в сообщении.

В качестве положительных изменений эксперты также отметили утверждение новых редакций документов банка — положения об информационной политике и этического кодекса. Кроме того, на уровень рейтинга повлияли предоставление акционерам более подробной позиции Наблюдательного совета по вопросам, включенным в повестку годового общего собрания акционеров (ГОСА), раскрытие в годовом отчете дополнительной информации, в том числе о процедуре избрания внешнего аудитора и о проведенной оценке работы наблюдательного совета банка.

"Мы продолжим уделять большое внимание совершенствованию системы корпоративного управления как одному из приоритетных направлений. Уверены, что это позволит нам в будущем не только сохранять высокие места в национальном рейтинге, но и усилить наши позиции в нем", привели в пресс-службе комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина.