МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Польша сможет заместить около 25% российского газа сжиженным природным газом из США, контракт на поставку которого был подписан в среду, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко.

PGNiG и американская Venture Global LNG в среду подписали контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет. Компании объявили о намерении заключить контракт в июне. Тогда сообщалось, что поставки СПГ будут производиться с двух терминалов в штате Луизиана Calcasieu Pass LNG и Plaquemines LNG, строительство которых будет завершено в 2022 и 2023 годах соответственно. Польская сторона получит право продавать полученный газ на международных рынках. Получать она его будет с условием поставки FOB (на борт судна — ред.)

"Два миллиона тонн в год — это примерно 2,7 миллиарда кубометров газа, или около четверти от объема российских поставок", — сказал РИА Новости Собко.

"Соглашение заключено с компанией Venture Global LNG, поэтому, видимо, речь идет о будущих поставках с проекта Calcasieu Pass (компания является акционером этого проекта). Этот завод по сжижению еще не начал строиться, не принято и инвестрешение. Возможно, оно будет принято в ближайшее время, тогда при удачном стечении обстоятельств к 2022 году этот новый завод в США может начать отгрузки СПГ. К этому времени истекает контракт с "Газпромом", поэтому Польша планомерно готовится заместить хотя бы часть российского газа поставками американского СПГ", — прокомментировал эксперт.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.