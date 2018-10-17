В Ульяновске открылся центр промышленного интернета

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Центр промышленного интернета открылся в Ульяновске на базе Ульяновского технического университета (УлГТУ), сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Ульяновской области.

Студенты вуза, молодые ученые, специалисты предприятий смогут проводить здесь исследования в области интернета вещей, роботизированных производственных систем и цифровой трансформации промышленности.

"На финансирование центра региональный Фонд развития информационных технологий выделил восемь миллионов рублей. Партнерами Центра стали ведущие поставщики интеллектуальных решений в области робототехники и технологий автоматизации — компании KUКА и Ульяновский станкостроительный завод.

В мае 2018 года между УлГТУ и DMG MORI было заключено соглашение о передаче учебному заведению производственных станков", — также сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, УлГТУ давно сотрудничает с крупными высокотехнологичными предприятиями региона: выстроены отношения по подготовке специалистов, открыты базовые кафедры, налажено взаимодействие по организации практик.

"Он (центр промышленного интернета — ред.) станет ядром Высшей инженерной школы, в которой будут участвовать все технические факультеты, все самые современные направления и самые современные образовательные программы. Я уверен, что ожидания наших промышленных партнеров будут реализованы, а наши выпускники будут обладать всеми необходимыми компетенциями в цифровой технологии", — приводит пресс-служба слова и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова.

По мнению губернатора региона Сергея Морозова, открытие Центра промышленного интернета в машиностроении существенно повлияет на развитие науки в регионе.

"Очень важно, что умная техника, установленная в Центре промышленного интернета, — это самое передовое оборудование, используемое сейчас на реальном производстве и производимое в Ульяновской области…Уверен, что открытие Центра промышленного интернета в машиностроении существенно повлияет на развитие науки в регионе. Сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями и компаниями позволит учёным исследовать и создавать системы Индустрии 4.0, умного производства, цифровых фабрик. А студентам — изучать новые технологии не только в теории, но и на практике. Безусловно, новый центр — это отличное приобретение для университета и подарок для всего региона в Год умных технологий и креативных индустрий", — процитировали в пресс-службе губернатора.

В региональной пресс-службе также пояснили, что каждый проект центра будет задействовать такие научные дисциплины как машиностроение, радиотехника, информационные системы и технологии.

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