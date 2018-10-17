МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Контракт на поставку СПГ из США в Польшу, подписанный в среду, поможет Варшаве создать видимость работы над альтернативными российскому газу источниками, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

PGNiG и американская Venture Global LNG в среду подписали контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет. Компании объявили о намерении заключить контракт в июне. Тогда сообщалось, что поставки СПГ будут производиться с двух терминалов в штате Луизиана Calcasieu Pass LNG и Plaquemines LNG, строительство которых будет завершено в 2022 и 2023 годах соответственно. Польская сторона получит право продавать полученный газ на международных рынках. Получать она его будет с условием поставки FOB (на борт судна).

"О конкурентоспособности американского СПГ на европейском рынке мы можем судить по статистике его поставок на европейские терминалы. Объемы, несмотря на рост производства, ничтожны. А Польша, которая больше всех кричала про американский СПГ, за 2 года работы своего терминала купила аж один газовоз. Это, естественно, создавало когнитивный диссонанс. И Варшаве нужно было хоть что-то предпринимать, чтобы продемонстрировать свою приверженность политике ориентации на американский газ", — сказал РИА Новости Гривач.

"Поскольку в соглашении предусмотрена продажа СПГ на базе FOB, это означает, что груз не гарантирован именно польскому рынку и вполне может пойти на другой, где цены в этот момент будут выше", — уточнил он.

"Второй момент — они на государственном уровне заявили, что не собираются продлевать долгосрочный контракт на закупку российского газа. Контракт заканчивается в 2022 году и нужно создать видимость работы над альтернативными источниками", — отметил Гривач.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. При этом в январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%.