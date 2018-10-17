В Польше заявили о намерении заключить новые контракты на поставку СПГ

ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Польша намерена заключить новые контракты на поставку сжиженного природного газа, заявил глава правления нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк журналистам в среду.

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно в течение 20 лет, ранее в среду сообщил Вожняк.

"Мы еще не сказали в этом деле последнего слова и еще скоро объявим об очередных успехах", — сказал Вожняк. Он пояснил, что Польша в настоящее время старается ориентироваться на собственную добычу газа, в том числе на норвежском шельфе и на покупку СПГ за границей.

"Мы строим наш импортный портфель очень старательно — это газ собственной добычи и импортный СПГ", — сказал он. "В двух корзинах — 20 концессий на норвежском шельфе и газ СПГ", — добавил он.

В качестве главной причины такого распределения газа в "импортной корзине" он назвал заканчивающийся в 2022 году контракт на поставку газа с "Газпромом". "Мы должны найти альтернативу для того, чтобы заполнить пустоту", — сказал Вожняк.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. В текущем октябре сообщалось, что Польша увеличила поставки газа из России в январе-августе 2018 года на 7%. При этом потребление газа в Польше увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.