Премьер Польши считает, что поставки СПГ из США "усилят суверенитет" страны

ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что сжиженный природный газ из США "усилит суверенитет" его страны.

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно в течение 20 лет.

По словам Моравецкого, который присутствовал на торжественной церемонии, договоренность с США повысит независимость Польши. Он заявил, что поставки американского СПГ "с одной стороны усилят суверенность, а с другой стороны конкурентноспособность".

Он не преминул вспомнить про своих политических конкурентов – прошлое правительство PO-PSL. "Наши предшественники хотели подписать договор с "Газпромом" до 2037 года. Это были бы газовые наручники", — сказал Моравецкий.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. В текущем октябре сообщалось, что Польша увеличила поставки газа из России в январе-августе 2018 года на 7%. При этом потребление газа в Польше увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год.