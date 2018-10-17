ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение двадцати лет, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк.
Два миллиона тонн — это около 25 танкеров в год, а после регазификации — 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.
Стоимость пока не разглашается. В сентябре Дональд Трамп обещал Варшаве поставки "огромного количества СПГ по хорошей цене".
Накануне бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что Россия и Германия при строительстве "Северного потока — 2" "затягивают петлю" на шее Польши, стремясь сделать зависимыми и Варшаву, и всю Европу. Политик также назвал США единственным и главным союзником Польши.
"Северный поток — 2"
Против него выступают несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять прибыль от транзита российского газа в Европу, и США, которые вынашивают планы по экспорту в Евросоюз собственного СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают "Северный поток — 2" политически мотивированным.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.