ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение двадцати лет, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк.

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Два миллиона тонн — это около 25 танкеров в год, а после регазификации — 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Стоимость пока не разглашается. В сентябре Дональд Трамп обещал Варшаве поставки "огромного количества СПГ по хорошей цене".

Накануне бывший министр обороны страны Антони Мачеревич заявил, что Россия и Германия при строительстве "Северного потока — 2" "затягивают петлю" на шее Польши, стремясь сделать зависимыми и Варшаву, и всю Европу. Политик также назвал США единственным и главным союзником Польши.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него выступают несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять прибыль от транзита российского газа в Европу, и США, которые вынашивают планы по экспорту в Евросоюз собственного СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают "Северный поток — 2" политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.