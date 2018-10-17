Украина заняла 83-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики из-за неустойчивости финансовых и экономических показателей, свидетельствует Global Competitiveness Index (GCI), выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF, ВЭФ) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Он составлен из 12 составляющих. Это качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.

"Украина заняла 83 место – у нее слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели", — отмечается в исследовании ВЭФ.

Россия признана лучшей из стран "Евразии" (именно так в WEF называют страны СНГ плюс Украину, Грузию и Туркменистан). Хуже всех в регионе выступил Таджикистан – 102 место.

Для повышения конкурентоспособности WEF советует всем странам строить экономику, которая меньше зависит от внешних и внутренних шоков; быть гибкими на уровне страны, отраслей, компаний и отдельных людей; создавать инновационную экосистему; исповедовать человекоцентричный подход к экономическому развитию.

ВЭФ — международная организация государственно-частного сотрудничества. Члены ВЭФ – около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира, в том числе России.