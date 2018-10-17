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Экономика

Сальвини встретится в Москве с итальянскими предпринимателями

(обновлено: 01:31 17.10.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини. Архивное фотоВице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

РИМ, 17 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини в среду посетит Москву, где примет участие в ассамблее представительства конфедерации итальянской промышленности в России Confindustria Russia.

Итальянский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Италия взяла Европу в заложники и требует немедленно снять санкции с России
Темой мероприятия, как сообщается в поступившем в РИА Новости приглашении, значатся "вызовы и перспективы экономических, промышленных и торговых отношений" между Россией и Италией.

Как следует из программы Сальвини, визит в Россию будет однодневным. Как сообщил его советник Джанлука Савоини, помимо встречи с предпринимателями, других мероприятий в РФ у вице-премьера не предусмотрено.

Лидер итальянской партии Лига севера Маттео Сальвини. Архивное фото
© AP Photo / Antonio Calanni
Сальвини назвал санкции против России абсурдом
Предыдущий визит Сальвини в Москву прошел в июле. Тогда он посетил финал чемпионата мира по футболу, а также встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и руководством Совета безопасности РФ.

Сальвини является одним из самых громких европейских голосов за отмену санкций в отношении России. В понедельник, выступая на собрании предпринимателей в Монце, он назвал их социальным, культурным и экономическим абсурдом.

"В рамках ЕС в эти недели идет дискуссия по поводу возобновления санкций на неопределенное время без консультаций с отдельными правительствами. Я считал, считаю и всегда буду считать, что санкции являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", — заявил Сальвини, который возглавляет входящую национальное правительство партию "Лига".

Руководитель партии Движение 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо празднует победу в парламентских выборах в Италии. 6 марта 2018
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Против санкций и за дружбу с Россией. В Италии сформировано правительство
По его словам, санкции закрывают для итальянских предпринимателей рынок, на котором они работали в течение последних 10, 20 и даже 30 лет.

"И вдруг им говорят: для вас этот рынок больше не существует. А вернуться на него потом будет трудно", — подчеркнул политик. Об ущербе санкций для итальянских компаний накануне заявил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который сказал, что они "направлены сами на себя".

Товарооборот между Россией и Италией в 2013 году, до введения санкций, составлял 54 миллиарда долларов, однако потом резко пошел вниз и лишь в 2017–2018 годах начал восстановительный рост. Как сообщил ранее посол РФ в Риме Сергей Разов, в 2017 году он вырос до 24-25 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2018 вырос на 11%. Как заявили, в свою очередь, в Confindustria Russia, итальянские экспортеры из-за взаимных санкций РФ и Запада потеряли около 7 миллиардов евро, объем экспорта из Италии, достигавший в 2014 году 14,5 миллиардов евро, упал на треть.

Лидер партии Лига Маттео Сальвини выступает перед журналистами в парламенте Италии. 24 мая 2018
© REUTERS / Tony Gentile
Италия хотела отменить санкции против России. Ей не разрешили
Правительство Италии объявило работу в части отмены антироссийских одной из своих приоритетных задач, закрепив ее в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили весной перед формированием нового кабинета министров.

В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером" и "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов", в этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.

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