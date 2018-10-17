Сальвини встретится в Москве с итальянскими предпринимателями

РИМ, 17 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини в среду посетит Москву, где примет участие в ассамблее представительства конфедерации итальянской промышленности в России Confindustria Russia.

Темой мероприятия, как сообщается в поступившем в РИА Новости приглашении, значатся "вызовы и перспективы экономических, промышленных и торговых отношений" между Россией и Италией.

Как следует из программы Сальвини, визит в Россию будет однодневным. Как сообщил его советник Джанлука Савоини, помимо встречи с предпринимателями, других мероприятий в РФ у вице-премьера не предусмотрено.

Предыдущий визит Сальвини в Москву прошел в июле. Тогда он посетил финал чемпионата мира по футболу, а также встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и руководством Совета безопасности РФ.

Сальвини является одним из самых громких европейских голосов за отмену санкций в отношении России. В понедельник, выступая на собрании предпринимателей в Монце, он назвал их социальным, культурным и экономическим абсурдом.

"В рамках ЕС в эти недели идет дискуссия по поводу возобновления санкций на неопределенное время без консультаций с отдельными правительствами. Я считал, считаю и всегда буду считать, что санкции являются социальным, культурным и экономическим абсурдом", — заявил Сальвини, который возглавляет входящую национальное правительство партию "Лига".

По его словам, санкции закрывают для итальянских предпринимателей рынок, на котором они работали в течение последних 10, 20 и даже 30 лет.

"И вдруг им говорят: для вас этот рынок больше не существует. А вернуться на него потом будет трудно", — подчеркнул политик. Об ущербе санкций для итальянских компаний накануне заявил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который сказал, что они "направлены сами на себя".

Товарооборот между Россией и Италией в 2013 году, до введения санкций, составлял 54 миллиарда долларов, однако потом резко пошел вниз и лишь в 2017–2018 годах начал восстановительный рост. Как сообщил ранее посол РФ в Риме Сергей Разов, в 2017 году он вырос до 24-25 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2018 вырос на 11%. Как заявили, в свою очередь, в Confindustria Russia, итальянские экспортеры из-за взаимных санкций РФ и Запада потеряли около 7 миллиардов евро, объем экспорта из Италии, достигавший в 2014 году 14,5 миллиардов евро, упал на треть.

Правительство Италии объявило работу в части отмены антироссийских одной из своих приоритетных задач, закрепив ее в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили весной перед формированием нового кабинета министров.

В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером" и "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов", в этой связи в документе указывается на целесообразность отмены антироссийских санкций.