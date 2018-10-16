Груздев заявил, что Россия готова поставлять Мексике нефтяное оборудование

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Россия готова поставлять Мексике оборудование для добычи и переработки нефти, сообщил во вторник заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

"Россия сделала большой шаг в развитии собственных уникальных технологий, в том числе по добыче и углубленной переработке сырья. Мы готовы предложить Мексике комплексные решения и соответствующее оборудование", — заявил Груздев журналистам в рамках деловой миссии в Мексике, организованной Российским экспортным центром.

По его словам, в гидроэнергетике уже реализован ряд крупных проектов по поставке оборудования для мексиканских ГЭС, и Россия готова наращивать это взаимодействие, предлагая комплексные решения по модернизации действующих объектов и сооружению новых.

"Предлагаем также развернуть совместную работу в части развития малой энергетики с использованием российских газотурбинных и парогазовых установок", — отметил замминистра.

Также Груздев сообщил, что Россия видит хорошие возможности для расширения поставок и сервисного обслуживания российской авиатехники гражданского назначения, возможности для поставок систем управления воздушным движением. Целый ряд российских компаний готовы поставлять новейшие образцы тягового и подвижного состава, а также технику для строительства и обслуживания железнодорожных путей и горнодобывающее оборудование.

"Потенциал нашего сотрудничества безграничен, и мы должны максимально его использовать. Товарооборот наш растет хорошо, в 2017 году он увеличился на 45%, а за семь месяцев текущего года – уже на 23%, и Мексика становится вторым партнером России в Латинской Америке после Бразилии", — отметил Груздев.